Le FC Martigues rétrogradé en district

La descente aux enfers.

Encore en Ligue 2 la saison dernière, le FC Martigues, d’abord relégué sportivement en National après sa 17ᵉ place puis rétrogradé en Régional 1 après avoir été exclu début juillet de tous les championnats nationaux par la DNCG, va tomber encore plus bas.

Direction le district ?

Alors que le club des Bouches-du-Rhône s’apprêtait à débuter ce dimanche sa saison en Régional 1 (septième division) face au Berre Sporting Club, la commission régionale de contrôle des clubs de la Ligue Méditerranée a pris la décision de faire évoluer le FCM au niveau district, qui correspond à la 9ᵉ division, en départementale, selon La Provence. Suite à cet énième coup dur, le club provençal, qui assure faire preuve d’une gestion saine, a annoncé qu’il allait faire appel.

