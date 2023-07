Nathan Aké prolonge son aventure avec Manchester City

Comme une évidence.

À Manchester City depuis trois saisons, Nathan Aké a prolongé son aventure avec les Citizens jusqu’en 2027. Le club l’a annoncé ce samedi matin sur ses réseaux sociaux. Capable de jouer aussi bien défenseur central que latéral gauche, l’international néerlandais de 28 ans est un élément important du onze de Pep Guardiola. Après deux années d’adaptation, il sort d’une saison complète avec 41 matchs avec City dont la finale de la Ligue des champions.

« C’est le meilleur club du monde, je n’ai aucun doute là-dessus. Être un joueur de Manchester City me rend incroyablement fier chaque jour. C’est un club de football qui attend l’excellence dans tous les domaines, ce qui crée un environnement parfait pour s’améliorer. Cela me motive et me rend meilleur, a déclaré Nathan Aké. Je suis à l’étape de ma carrière où je veux continuer à me développer et je peux certainement le faire ici. Pep est le meilleur manager du football – un génie qui m’a fait voir le jeu différemment – donc pouvoir travailler avec lui plus longtemps est un vrai privilège. Je lui suis très reconnaissant pour tout ce qu’il a fait pour moi, tant sur le plan personnel que professionnel. »

L’amour ne dure pas trois ans normalement ?

David Silva, à toi la vista