Nasser Al-Khelaïfi nie être impliqué dans l’offre de rachat de Manchester United

Bon courage pour démêler le vrai du faux.

Présent à Istanbul pour la finale de la Ligue des champions dans le cadre de ses fonctions au sein de l’ECA, Nasser Al-Khelaïfi s’est exprimé sur le possible rachat de Manchester United par le Cheikh Jassim Bin Hamad al Thani. Vendredi, plusieurs médias britanniques annonçaient que le président du PSG était impliqué dans le processus. « Vous me faites rire pour être honnête. Bien sûr, je suis Qatarien. Je suis souvent interrogé par différents clubs européens, sur les investissements, a-t-il démenti lors d’un point presse. Je ne travaille pour personne. Je veux juste le meilleur pour le football. Bien sûr que je donnerais mon avis si on me le demandait, je le ferais pour n’importe qui, pas seulement sur Manchester United. »

À la tête du Paris Saint-Germain depuis 2011, Al-Khelaïfi assure que le club de la capitale restera sa priorité. « Le PSG, c’est mon club, c’est dans mon coeur, il n’y a rien d’autre, insiste-t-il encore. Comme président de l’ECA, j’adorerais avoir de meilleures compétitions donc de meilleurs clubs. En France, si quelqu’un venait me voir pour m’interroger sur des questions comme celles-ci, je répondrais également, en exprimant mon point de vue sur telle ou telle chose. Je veux ce qu’il y a de mieux pour la France, pour tous les championnats et toutes les compétitions européennes. »

Un altruisme à enseigner dans toutes les écoles de présidence.

