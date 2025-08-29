S’abonner au mag
Nasser al-Khelaïfi joue les oiseaux de mauvais augure concernant les droits TV

Sortez les violons.

Ligue 1+ a fait son baptême du feu, mais visiblement ça n’a pas suffi à rassurer Nasser al-Khelaïfi. Présent à Monaco jeudi pour le tirage de la Ligue des champions, le président du PSG s’est dit « très inquiet » quant aux droits TV de la saison en cours.

« C’est très difficile. Aujourd’hui, je ne sais pas combien on va toucher de droits nationaux. L’année dernière, on savait… Cette saison, on ne sait rien. Je suis très inquiet pour les clubs français. Il y a des projets qui dépendent beaucoup des droits télé. Je ne sais pas comment ils vont faire, » a-t-il lâché auprès de L’Équipe. Un discours qui tranche avec celui des autres voix du championnat, à commencer par Pablo Longoria, qui avait sorti le plaidoyer début août pour vanter les mérites de Ligue 1+.

« Je veux voir combien le PSG reçoit… »

Mais le boss du PSG, lui, préfère (déjà) parler gros sous. Et rappeler que, pour l’instant, les 18 clubs de Ligue 1 devront se contenter de quelque 80,5 millions d’euros de droits TV à partager, dont près de la moitié ira directement aux heureux élus européens (35,6 millions d’euros). À savoir que si le PSG remportait la Ligue 1 – ce qui a 9 chances sur 10 d’arriver –, le club pourrait également récupérer 4,67 millions d’euros.

Difficile de ne pas voir un soupçon d’ironie quand celui qui préside à la fois un diffuseur (Bein Sports) et le club le plus riche de France réclame de la transparence sur les droits TV. « J’espère que cette chaîne va marcher. J’ai demandé combien on allait toucher, mais je n’ai pas de réponse. C’est la première fois depuis quatorze ans que l’on est là qu’on ne sait pas quelle somme on va percevoir. Je suis évidemment plus inquiet pour les clubs qui n’ont pas beaucoup d’autres revenus que ceux des droits télé. Cela va être très dur, très difficile. Je laisse travailler LFP Media. Mais à la fin, je veux voir combien le PSG reçoit… » Avant de conclure : « Le plus important pour moi, que ce soit une chaîne ou n’importe quel autre système, c’est combien les clubs français vont toucher. Je souhaite le succès de cette chaîne, mais il y a une très grosse incertitude. »

Un numéro digne des plus grandes scènes de théâtre.

Les clubs français sont parmi les moins vernis par le tirage de Ligue des champions

