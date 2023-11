Naples : le retour de Walter Mazzarri officialisé

Il n’y a qu’en foot qu’on retourne autant voir son ex.

Plus que jamais menacé depuis la défaite face à Empoli dimanche (0-1), Rudi Garcia aura tenu jusqu’à ce mardi avant d’être éjecté du banc de Naples. Actuel quatrième de Série A, le Napoli court déjà après le jeu enthousiasmant qui lui avait permis de décrocher le Scudetto à la fin de l’exercice 2022-2023.taPour remplacer le Français, c’est Walter Mazzarri, déjà passé par le banc de Naples entre 2009 et 2013, avec une Coupe d’Italie à la clé en 2012, qui a été choisi par le président Aurelio De Laurentiis.

Walter Mazzarri è il nuovo allenatore del Napoli. ⁰Bentornato Mister! pic.twitter.com/i5EXAziuVP — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 14, 2023

Il ne s’agirait cependant que d’une solution provisoire, puisque L’Équipe annonce qu’Igor Tudor, ancien coach de l’OM, aurait un accord pour prendre la suite de Mazzarri dès la fin de la saison pour une durée de deux ans. D’autant plus que Walt a des choses à prouver lors de son retour, puisqu’il a enchaîné les gadins depuis. Inter, Watford, Torino et Cagliari : il s’est fait viré de tous les clubs où il est passé. Et que faire de son habituel 3-5-2, diamétralement opposé au 4-3-3 observé au Maradona ces dernières saisons.

Une arrivée bouche-trou en résumé.

