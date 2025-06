Naples aurait Darwin Nuñez dans le viseur, Liverpool a déjà ciblé son remplaçant

Naples va finir par gagner la Ligue des champions.

Kevin De Bruyne officialisé, les rumeurs Jack Grealish, Jadon Sancho et maintenant Darwin Nuñez, Naples n’en finit plus d’affoler le mercato. D’après les gazouillis de Fabrizio Romano, l’attaquant uruguayen de 25 ans aurait donné son feu vert pour rejoindre le club italien. L’Uruguayen aurait l’occasion de marcher dans les pas d’un ancien matador local, Edinson Cavani. Et tant pis s’il faut renforcer les fenêtres pour les riverains du stade Maradona.

Alexander Isak pour le remplacer ?

Liverpool, qui vient de dépenser les 200 millions d’euros de dépense avec les arrivées de Florian Wirtz, Jeremie Frimpong et la très probable venue de Milos Kerkez, souhaite vendre le joueur aux 40 buts en 143 rencontres. La rumeur Alexander Isak a pris de plus en plus d’épaisseur ces derniers temps pour le remplacer, pendant que le prometteur Malick Fofana, pisté par Chelsea, intéresserait également les Reds. Ne reste plus qu’à se mettre d’accord entre Naples et Liverpool, qui demanderait un transfert important.

Le mercato des Reds, sacré banger pour le moment.

Qui sont les 29 premiers qualifiés pour la prochaine Ligue des champions ?