Nantes refile un indésirable en Grèce

La Grèce, terre d’exil pour Français indésirables.

C’est officiel. Ce jeudi, le prêt d’Alban Lafont vers le Panathinaïkos, en provenance du FC Nantes, a été respectivement annoncé par les clubs français et grec. Le portier de 26 ans a été prêté un an sans option d’achat par le club canari, qui ne compte plus du tout sur lui depuis l’hiver dernier et l’arrivée d’Anthony Lopes.

Condamné au banc et même envoyé en réserve avec la National 3 par Antoine Kombouaré, pas franchement fan du bonhomme au CV pourtant bien rempli à seulement 26 ans (plus de 300 matchs en carrière entre Toulouse, la Fiorentina et Nantes), Lafont a une saison entière pour se refaire la cerise en terre hellénique.

A calm voice 📞 A French arrival 🇫🇷 A Green chapter begins ☘️ Lafont answered 🫡#PAOFC #Panathinaikos pic.twitter.com/xGNPvAosIe — Panathinaikos F.C. (@paofc_) July 17, 2025

Déboulonner… son ancienne doublure !

Au Pana, il croisera d’ailleurs son ex-coéquipier et doublure à la Fio, le Polonais Bartłomiej Drągowski, titulaire la saison écoulée du club au trèfle. Un prêt qui ne garantit donc pas 100% de temps de jeu à Lafont, qui devra batailler pour se l’offrir.

Être un ancien potentiel de FIFA 16, cette malédiction.

