Murillo : « Aubameyang est largement meilleur sur le terrain que sur la PlayStation »

Arrivé cet été en provenance d’Anderlecht, Michael Murillo prend doucement ses marques à l’OM. L’international panaméen a connu sa quatrième titularisation de la saison mercredi face à Lyon (3-0). Un match ponctué de son tout premier but sous les couleurs phocéennes. Sur un petit nuage, il est revenu sur son intégration pour RMC Sport. « La pression est totalement différente ici, beaucoup plus forte. Pour moi c’est nouveau, mais je vais être honnête : ça me plaît énormément. J’aime cette exigence », confie-t-il.

« Partager le vestiaire avec (Pierre-Emerick) Aubameyang, (Joaquin) Correa, Pau Lopez, (Valentin) Rongier… C’est incroyable pour moi. Ils me conseillent beaucoup, cela m’aide et me donne confiance, c’est extraordinaire. Vous savez, Aubameyang, je ne le voyais que sur ma PlayStation ! Et devenir son coéquipier, tu te demandes parfois si c’est un rêve », explique le latéral, en précisant que le Gabonais est « largement meilleur sur le terrain » que sur la Play.

Son 87 de vitesse est quand même bien plus efficace avec une manette.