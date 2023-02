MU-Betis, Sporting-Arsenal : le tirage au sort des huitièmes de la C3

Beaucoup moins alléchant que le tour précédent…

Au lendemain des barrages de la Ligue Europa disputés ce jeudi, l’UEFA a effectué le tirage au sort des huitièmes de finale de la compétition, avec quelques duels intéressants. Après avoir éliminé le Barça, Manchester United affrontera à nouveau une équipe espagnole, le Real Betis de Nabil Fékir, tandis qu’Arsenal ira à Lisbonne pour croiser le fer avec le Sporting. La Juventus, tombeuse du FC Nantes, recevra de son côté Fribourg, actuel quatrième de Bundesliga, quand la Roma de José Mourinho accueillera la Real Sociedad, et le Séville FC, club le plus titré de l’histoire de la compétition (six trophées), devra disposer de Fenerbahçe. On notera enfin la rencontre entre les deux Union, Berlin et Saint-Gilloise, dans ce remake du groupe D, où chaque équipe l’avait emporté (1-0) sur le terrain adverse. Les matchs aller auront lieu le 9 mars et les retours le 16 mars.

Union Berlin – Union Saint-Gilloise

Séville FC – Fenerbahçe

Juventus – Fribourg

Bayer Leverkusen – Ferencváros

Sporting CP – Arsenal

Manchester United – Real Betis

Roma – Real Sociedad

Shakhtar Donetsk – Feyenoord

On souhaite donc un beau parcours à nos équipes franç… voisins belges.