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Roberto Martinez défend encore Cristiano Ronaldo

MJ
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Roberto Martinez défend encore Cristiano Ronaldo

Pas touche au GOAT. Le Portugal a calé d’entrée contre le Congo, mais Roberto Martínez ne compte toujours pas toucher à CR7. Le sélectionneur portugais a défendu son choix de laisser Cristiano Ronaldo sur la pelouse malgré une prestation compliquée.

CR7 intouchable 

Interrogé après la rencontre, Martinez a expliqué que le Portugal avait eu du mal à pénétrer dans une surface congolaise bien verrouillée. Et selon lui, dans ce genre de match, les qualités de Ronaldo restent indispensables. « Ça n’a aucun sens de laisser sur le banc le meilleur buteur du football mondial dans un match où l’on a besoin de buts », a-t-il assuré.

Bon, Ronaldo va-t-il réussir l’exploit de faire pire que lors de la Coupe du monde 2022 (1 but sur penalty) ?

Thierry Henry très critique concernant la performance de Cristiano Ronaldo face à la RDC

MJ

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