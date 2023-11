Et il ne parle pas de la défaite contre le Téfécé.

Dans une interview pour Sky Sports publiée ce samedi, l’attaquant de Liverpool Mohamed Salah a confié être « addict » aux échecs et dit même y jouer « tous les jours ». Celui qui joue en ligne a pris pour pseudo son nom « et quelques chiffres » : « Les gens me demandent : “Êtes-vous Mo Salah ?” Je réponds : “Oui”, ils ne le croient pas et disent : “Tu mens”, je réponds : “Oui, je mens.” »

L’Égyptien estime être « plutôt bon » dans la discipline. « Je suis à 1400 [au classement ELO]. Je ne suis pas Magnus [Carlsen], mais je suis bon. J’espère que nous jouerons l’un contre l’autre un jour », lance Mohamed Salah. Un appel entendu par le numéro 1 mondial des échecs et champion du monde chaque année depuis 2013, qui lui a adressé un petit tweet avec un émoji pour le saluer.

Bientôt une collaboration surprenante ?

