Mikel Arteta compare Lens à un « énorme test »

Il en a sûrement fait un peu trop pour que tout soit crédible.

Comme d’habitude avec lui ou son mentor Pep Guardiola, Mikel Arteta a indiqué en conférence de presse (réalisée par téléphone, en raison de galères météorologiques) que le prochain match de son équipe serait compliqué en raison de la qualité de l’adversaire. Qui se nomme en l’occurrence Lens, les Français accueillant les Anglais ce mardi pour le compte de la deuxième journée de Ligue des champions. « Un énorme test », selon l’entraîneur espagnol.

« J’ai vraiment été impressionné par ce qu’ils ont fait l’année dernière, c’est incroyable d’être à un point du titre et de terminer à cette position. J’ai aussi été impressionné par la façon dont ils l’ont fait, et par la forme qu’ils avaient à domicile, a ainsi commencé le technicien des Gunners. Cette saison, ils ont été vraiment malchanceux sur certains résultats et je ne sais pas pourquoi ils n’ont pas plus de points. Nous nous attendons donc à une grosse bataille, nous en sommes parfaitement conscients. »

Que ses joueurs conservent tout de même des forces, pour le choc contre Manchester City quelques jours plus tard.

