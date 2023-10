La météo oblige Mikel Arteta à faire son point presse depuis l’avion

Les planètes sont en train de s’aligner !

Arsenal a vécu une arrivée galère sur le sol français en vue de son match contre Lens mardi soir. Le vol des Gunners a en effet été retardé de cinq heures à cause de la mauvaise météo à Londres. La bande de Bukayo Saka n’a pu décoller qu’à 22h, et la traditionnelle conférence de presse de veille de match, prévue dans le Nord, a logiquement été annulée. Mikel Arteta s’est donc retrouvé à improviser un point presse dans l’avion, rapporte RMC. « Le technicien espagnol a répondu à quelques questions par téléphone », est-il expliqué. Pas vraiment une préparation idéale. Il ne manquerait plus que quelques feux d’artifice devant l’hôtel à 3h du matin pour remplir la coupe pour de bon…

L’odeur du Sang (et Or).

