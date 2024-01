Mike Maignan sur le racisme qu’il a subi : « Cela ne devrait pas exister dans le monde du foot »

Gros soutien à Magic Mike.

Si l’AC Milan a finalement fait plier l’Udinese dans le temps additionnel (2-3), l’histoire du foot ne retiendra pas vraiment le retour des Milanais, encore menés à dic minutes du coup de sifflet final. Les annales du sport se souviendront que Mike Maignan a été visé par des cris racistes, et qu’il a décidé de quitter la pelouse en réponse aux actes de certains énergumènes en tribunes. « Après mon premier dégagement, je les ai entendu faire des bruits de singe. Je n’ai rien dit la première fois mais c’est arrivé un deuxième fois et je suis allé sur le banc pour les en informer », a-t-il raconté après la partie.

Mike Maignan on tonight's events. We are with you, @mmseize.#UdineseMilan #SempreMilan pic.twitter.com/bs8yQjpsF9

— AC Milan (@acmilan) January 20, 2024