Michel Platini et Sepp Blatter définitivement acquittés par la justice suisse

Michel Platini et Sepp Blatter définitivement acquittés par la justice suisse

Voilà, c’est fini.

Après dix ans de procédure judiciaire, le dossier est enfin clos : Michel Platini et Sepp Blatter sont définitivement acquittés dans l’affaire d’escroquerie liée à la FIFA, selon les informations de l’AFP. Les deux anciens boss du foot mondial avaient déjà été acquittés en première instance par la justice suisse en 2022, mais le parquet était revenu à la charge en mars dernier, réclamant en appel 20 mois d’emprisonnement pour les deux hommes.

Après un second acquittement, on attendait de voir si le Ministère public de la Confédération suisse ferait un ultime recours en cassation. Le suspense est retombé ce jeudi avec le communiqué du MPC dans lequel ils indiquent accepter « le jugement rendu en première et deuxième instances ». Le feuilleton qui a ébranlé la direction de la FIFA et empêché l’élection de Michel Platini à sa tête prend donc fin.

Faites défiler le générique.

