Et si João Félix revenait à Benfica ?

Retour aux sources.

Après un passage plus que mitigé à Chelsea, des prêts à Barcelone et à l’AC Milan, João Félix semble prêt à retrouver son premier amour : Benfica. Sous contrat avec les Blues jusqu’en 2031, l’attaquant portugais de 25 ans, qui a marqué 10 buts en 41 matchs cette saison, est en quête de stabilité.

Une offre de 20 millions d’euros pour l’ancien prodige ?

Six ans après son départ du club lisboète, le Portugais pourrait retrouver la ville qui l’a vu exploser lors de la saison 2018-2019. Les négociations auraient connu des avancées significatives ce jeudi et Benfica préparerait une offre de 20 millions d’euros pour rapatrier son ancien prodige, selon les informations d’AS et Maisefutbol.

Après avoir fait le tour du monde…

Benfica ne conservera pas Renato Sanches