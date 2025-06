Paul Pogba devrait bien s’engager avec l’AS Monaco

Que la lune de miel commence.

Alors que des rumeurs circulaient depuis plusieurs jours au sujet d’une potentielle signature de Paul Pogba à l’AS Monaco, le dossier aurait pris un tournant ce dimanche. Selon plusieurs sources dont Le Parisien, l’international français va s’engager avec le club monégasque pour deux saisons. Il aurait été aperçu à La Turbie le 6 juin dernier pour visiter les installations et échanger avec les dirigeants et aurait d’ores et déjà trouvé son logement sur place.

Écarté des terrains depuis près de deux ans, Pogba est libre de s’engager où il veut depuis sa résiliation à l’amiable avec la Juventus en novembre 2024. Les négociations se seraient accélérées ces dernières heures, et un accord aurait été trouvé entre le club du Rocher et « la Pioche », qui va donc vraisemblablement découvrir la Ligue 1 à 32 ans, après avoir porté les couleurs de la Juventus et Manchester United. La dernière apparition professionnelle du milieu remonte au 3 septembre 2023, lors d’un match de la Vieille Dame face à Empoli. Quelques jours après cette rencontre, un contrôle antidopage positif avait valu à l’ancien Mancunien une suspension de quatre ans, finalement réduite à dix-huit mois.

Le Mondial dans le viseur.

Monaco pioche encore dans le dossier Pogba, mais n’abdique pas