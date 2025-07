Un renfort de poids pour Marseille

Du Paris FC à l’OM.

Ce samedi, l’Olympique de Marseille féminine a officiellement annoncé l’arrivée de Margaux Le Mouël sur X (anciennement Twitter). « Passée par Guingamp et le Paris FC, cette milieu de terrain volontaire et combative signe dans la peau d’une joueuse confirmée avec 115 rencontres de Première Ligue et 16 matchs de Ligue des champions à son actif », est-il écrit.

Et le club français de continuer, toujours sur le réseau social : « Âgée de seulement 23 ans, l’internationale française, déjà titrée en club et en sélection de jeune, apportera toute son expérience et sa détermination aux Marseillaises pour leur retour dans l’élite. »

Un choix de carrière adapté pour prendre sa revanche sur le Paris Saint-Germain ?

