Mercato : On en sait plus sur l'avenir de Rafael Leão

On n’est jamais trop prudent.

Rafael Leão vient de prolonger son aventure avec l’AC Milan, et ce « jusqu’au 30 juin 2028 », explique le club ce vendredi. Le Portugais touchera un salaire annuel de 7 millions par saison selon la Gazzetta dello Sport. Sa clause libératoire serait désormais de 175 millions d’euros. Les deux parties étaient liées jusqu’en juin 2024, et une prolongation devenait donc primordiale.

La prolongation n’a pas été de tout repos et pour conserver sa pépite, le club lombard aurait accepté de payer une dette de près de 19 millions d’euros dans le cadre du litige qui opposait Leão au Sporting. Cette saison, le Portugais a marqué 14 buts et offert 15 passes décisives en 47 matchs, toutes compétitions confondues. Avec les Milanais, il avait remporté le Scudetto l’année passée, et même obtenu le titre de meilleur joueur du championnat.

La Serie A peut continuer de trembler.

L'AC Milan dévoile son nouveau maillot