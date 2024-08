Elye Wahi s’explique sur sa vidéo polémique à propos de l’OM

Il retourne vite son maillot.

Annoncé à l’Olympique de Marseille depuis plusieurs jours, Elye Wahi s’est définitivement engagé avec le club phocéen. Une opération pour tenter de se relancer après une saison frustrante à Lens et une absence lors des JO de Paris 2024, mais qui a déjà commencé sur un couac avec la trouvaille d’une interview de 2019 où il avait assuré qu’il ne porterait jamais le maillot de l’OM. Ce mercredi, pour sa conférence de presse de présentation, l’avant-centre a désamorcé la polémique grâce à un large sourire et une explication.

🎤 Elye Wahi en 2019 « 𝗝𝗲 𝗻𝗲 𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝗿𝗮𝗶𝘀 𝗷𝗮𝗺𝗮𝗶𝘀 𝗹𝗲 𝗺𝗮𝗶𝗹𝗹𝗼𝘁 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝗿𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲, 𝗷𝗲 𝘀𝘂𝗶𝘀 𝗣𝗮𝗿𝗶𝘀𝗶𝗲𝗻 » Août 2024, et il s’apprête à signer à…. Marseille 😅 pic.twitter.com/hCVriZQOrw — Club Football (@_ClubFootball) August 13, 2024

« Je sais que ce que j’ai dit quand j’étais à Montpellier c’était il y a des années et j’étais jeune. Aujourd’hui je pense que j’ai mûri et je suis très content d’être en face de vous. Merci aux supporters et à la direction qui ont fait tous les efforts possibles pour que je vienne ici. En tout cas, je donnerai tout et je donnerai mon maximum pour rendre fier tout le monde », a-t-il expliqué pour ses premiers pas à Marseille. Âgé de 21 ans, l’attaquant a indiqué qu’il ouvrait « un nouveau chapitre de [sa] carrière ».

S’il met deux buts avant septembre, il sera déjà le nouveau chouchou du Vélodrome.

