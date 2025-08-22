Douglas Luiz fait officiellement son retour en Premier League

Home sweet home.

Arrivé contre 50 millions d’euros l’été dernier, Douglas Luiz est officiellement prêté par la Juventus à Nottingham Forest le temps d’une saison. Son prêt est assorti à une obligation d’achat conditionnelle estimée à hauteur de 30 millions d’euros, qui s’activerait automatiquement au-delà d’un certain nombre de matchs joués, selon The Athletic.

Saison des retrouvailles

Le Brésilien de 27 ans a passé une saison plus que compliquée avec la Vieille Dame. Miné par différentes blessures, le milieu de terrain a terminé sa saison en grappillant les minutes avec le maillot bianconero, à son plus grand regret. En avril dernier, il répondait aux critiques d’un supporter de la Juventus sur Instagram : « Combien de temps suis-je resté sur le banc alors que j’étais en bonne santé ? ».

It's official. Douglas Luiz is a Red! ❤️ pic.twitter.com/X1lvn1kpax — Nottingham Forest (@NFFC) August 21, 2025

Douglas Luiz espère bien retrouver du temps de jeu dans un championnat avec lequel il est familier, lui qui a 175 apparitions en Premier League avec Aston Villa. Avec Nottingham, il affrontera donc son ancien club avec qui il a évolué entre 2019 et 2024 et pourrait également retrouver la Juve en Ligue Europa.

L’occasion de régler ses comptes à la Coutinho ?

