S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Douglas Luiz fait officiellement son retour en Premier League

ARM
Douglas Luiz fait officiellement son retour en Premier League

Home sweet home.

Arrivé contre 50 millions d’euros l’été dernier, Douglas Luiz est officiellement prêté par la Juventus à Nottingham Forest le temps d’une saison. Son prêt est assorti à une obligation d’achat conditionnelle estimée à hauteur de 30 millions d’euros, qui s’activerait automatiquement au-delà d’un certain nombre de matchs joués, selon The Athletic.

Saison des retrouvailles

Le Brésilien de 27 ans a passé une saison plus que compliquée avec la Vieille Dame. Miné par différentes blessures, le milieu de terrain a terminé sa saison en grappillant les minutes avec le maillot bianconero, à son plus grand regret. En avril dernier, il répondait aux critiques d’un supporter de la Juventus sur Instagram : « Combien de temps suis-je resté sur le banc alors que j’étais en bonne santé ? ».

Douglas Luiz espère bien retrouver du temps de jeu dans un championnat avec lequel il est familier, lui qui a 175 apparitions en Premier League avec Aston Villa. Avec Nottingham, il affrontera donc son ancien club avec qui il a évolué entre 2019 et 2024 et pourrait également retrouver la Juve en Ligue Europa.

L’occasion de régler ses comptes à la Coutinho ?

Roberto De Zerbi réagit à l'affaire Rabiot : « Personne ne doit se sentir supérieur au club »

ARM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Terrorisme
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

00
Revivez Strasbourg - Brøndby (0-0)
Revivez Strasbourg - Brøndby (0-0)

Revivez Strasbourg - Brøndby (0-0)

Revivez Strasbourg - Brøndby (0-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine