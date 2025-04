Douglas Luiz ne comprend pas son traitement à la Juve

Douglas chocolat.

« Mais t’es venu à Turin pour poster sur Instagram ou pour jouer au foot ? » C’est le commentaire frontal d’un supporter auquel Douglas Luiz a répondu cash sur Instagram. Critiqué pour son rendement depuis son arrivée à la Juventus contre une cinquantaine de millions d’euros l’été dernier, le Brésilien a tenu à remettre les pendules à l’heure dans un long message :

« Je ne suis pas venu ici juste pour poster des photos. […] Je suis venu ici avec un but. J’ai écouté mon cœur quand je suis arrivé et j’ai décidé de signer. Maintenant, je veux que vous me répondiez : pourquoi une acquisition comme moi n’a pas joué deux matchs consécutifs avec ce maillot ? Vous pouvez dire ce que vous voulez à la presse plus tard : “Oh, Douglas n’est pas en forme.” Pas en forme ? J’ai fait toute la présaison et j’ai joué tous les matchs. Je venais de réaliser l’une des meilleures saisons de ma carrière (avec Aston Villa), j’étais l’un des meilleurs milieux de terrain de la Premier League. Les blessures m’ont gêné, oui. Mais combien de temps suis-je resté sur le banc alors que j’étais en bonne santé ? Beaucoup. Ces blessures n’étaient pas normales. Je n’ai jamais été un joueur qui se blesse, mais il y a tellement de choses qui auraient pu causer cela que je préfère ne pas faire de commentaires. Je vais continuer à tout faire pour ce club, même si c’est parfois difficile, ce n’est pas facile, mais vous pouvez compter sur moi ! »

Douglas Luiz responds to a message on Instagram👀 pic.twitter.com/P6Xl7Tvyia — Bianconeri Zone (@BianconeriZone) April 29, 2025

Une sortie qui relance les débats sur sa situation à Turin. D’autant que certains suiveurs du club ont récemment affirmé que le joueur « n’est plus le bienvenu » au club, et que son départ cet été semble acté. Plusieurs clubs de Premier League suivraient d’ailleurs déjà le dossier.

Pas tudo bem.

