C’est officiel : Vinicius arrive au Stade Malherbe !

Mbappé ramène Vinicius à Caen !

Il sera le visage de la reconstruction défensive du Stade Malherbe version National 1. Ce mardi, le club caennais a officialisé sa première recrue de l’été en la personne de Vinicius Gomes, défenseur central brésilien de 27 ans, en provenance du FC Villefranche-Beaujolais. Le fils de Cris, légende de l’Olympique lyonnais, lance officiellement le mercato d’un club bien décidé à ne pas s’installer dans la routine du troisième échelon.

Plus de 60 matchs entre la N2 et la N3

Formé au Clube Atlético Juventus, un club de São Paulo, il a poursuivi sa carrière en France, du Stade poitevin à Saint-Priest, en passant par Chamalières et Toulon. Autrement dit : un CV de soldat du football français, avec plus de 60 matchs cumulés entre la N2 et la N3, et une dernière saison solide sous les couleurs de Villefranche (22 matchs en championnat).

Vinicius Gomes, première recrue caennaise de cette nouvelle saison 🔴🔵#SMCaen #TeamSMC — Stade Malherbe Caen (@SMCaen) June 3, 2025

Malherbe, qui a terminé son exercice 2024-2025 en panne de repères derrière, espère trouver en Gomes un pilier pour relancer son animation défensive.

Une arrivée qui s’inscrit dans la nouvelle ère ouverte par la nomination de Maxime d’Ornano à la tête de l’équipe première.

Le Stade Malherbe tient son nouveau coach !