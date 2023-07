The Special One à l'Atlético ?

Encore un Uruguayen à l’Atlético.

En plus du taulier César Azpilicueta (en provenance de Chelsea) et de l’international turc Çağlar Söyüncü (Leicester), tous deux libres, le club madrilène a annoncé ce jeudi la signature d’un autre défenseur : Santiago Mouriño, homonyme d’un célèbre entraîneur portugais à la langue bien pendue. Le défenseur uruguayen de 21 piges, formé au Nacional, arrive du Racing Club de Montevideo et signe pour cinq ans. Il a récemment été appelé pour la première fois en sélection, par Marcelo Bielsa, sans entrer en jeu. Le montant du transfert serait situé entre 2,5 et 3,5 millions, hors bonus.

Uruguayo !!!! 💪🏼💪🏼💪🏼 — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) July 6, 2023

Antoine Griezmann est ravi d’accueillir un compatriote.

Tente de battre le meilleur score du quiz Twitch spécial "Foot & Manga"