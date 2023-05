Après son départ de Wolfsburg l’année dernière, Max Kruse cherche un nouveau club. Son contrat avait été résilié en novembre 2022, avant même la fin de saison.

À 35 ans, l’international allemand, passé par l’Union Berlin, le Werder Brême, le Borussia Mönchengladbach ou encore le SC Fribourg, souhaite poursuivre sa carrière en Allemagne. La Bundesliga, « c’est là que je veux retourner », a-t-il déclaré dans une interview accordée à Die Zeit.

Son entraîneur Niko Kovac lui reprochait « un manque d’engagement et d’impulsion sportive » à Wolfsburg. « C’était la première fois en 15 ans de carrière professionnelle que l’on disait cela de moi », a-t-il réagi. Max Kruse avait déjà joué au VfL Wolfsburg entre 2015 et 2016, avant de revenir en 2022.

Il est également revenu sur ses relations avec Niko Kovac et avoue qu’il n’a pas ressenti de relation de confiance entre eux. L’Allemand reste toutefois optimiste pour la suite et estime que sa carrière n’est pas encore terminée : « Je suis plutôt satisfait de ma carrière. Je n’ai rien à me reprocher. Seule la fin doit encore être écrite différemment. Si rien ne vient ensuite, je devrai peut-être envisager que ma carrière est peut-être terminée. Mais je ne le pense pas du tout. »

Kruse a en outre confié être « prêt à faire des concessions » sur ses activités sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube où il est très présent : « Mes autres centres d’intérêt n’ont pas disparu du jour au lendemain, mais quiconque s’intéresse à moi sait que je vis pour le football. »

Lassé du poker, Max Kruse s’est donc rappelé qu’il était footballeur.

