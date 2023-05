Mauricio Pochettino retrouve un banc, pour un match

L’Argentin va encore devoir gérer des stars.

Mauricio Pochettino a annoncé qu’il serait le nouvel entraîneur de l’équipe du « Reste du monde », à l’occasion du Soccer Aid, organisé le 11 juin prochain. Ce match caritatif créé par le chanteur Robbie Williams en faveur de l’Unicef se déroulera face au « XI d’Angleterre » à Old Trafford. Son équipe sera notamment composée de « Roberto Carlos, Gabriel Batistuta, Hernán Crespo, Francesco Totti, Lee Mack et Usain Bolt, qui en sera le capitaine », précise le technicien dans la vidéo de présentation. Leon Edwards, champion d’UFC, gardera les buts.

The Pochettino announcement you've all been waiting for. We're delighted to announce Mauricio Pochettino as the new Soccer Aid World XI FC manager. ✍️ #WelcomePoch || #SoccerAid || 🎟️ » https://t.co/ZK7JFqIkOJ pic.twitter.com/iq47WbdEsv — Soccer Aid (@socceraid) May 19, 2023

Côté anglais, la team sera entraînée par Harry Redknapp et Emma Hayes, manager de l’équipe féminine de Chelsea et le rappeur Stormzy. Jill Scott, Jermain Defoe, Jack Wilshere et Gary Neville seront présents. D’autres personnalités comme Mo Farah, Danny Dyer et Liam Payne garniront le reste de l’effectif. En 2022, le XI du Reste du monde a remporté ce même match contre l’Angleterre (2-2, 4-1 aux tirs au but) au London Stadium.

Avant peut-être de rejoindre Chelsea ?

