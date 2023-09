Mats Hummels frustré par l’arbitrage lors de PSG-Dortmund

Échec et Mats.

Battu par le Paris Saint-Germain pour son entrée en lice en Ligue des champions mardi (2-0), le Borussia Dortmund n’a pas obtenu le résultat escompté au Parc des Princes. Et Mats Hummels ne s’est pas privé de partager sa déception, tout comme il a souligné la bonne performance des Parisiens : « Mauvaise performance de notre part, avec une victoire méritée pour le PSG. »

Dans sa ligne de mire, le penalty accordé aux Parisiens en tout début de deuxième mi-temps, mais aussi une critique plus générale sur la performance de Jesús Gil Manzano mardi soir : « L’arbitre n’a pas aidé aujourd’hui, beaucoup de mauvaise décisions comme le penalty sifflé. » Au point de mettre l’homme au sifflet et ses coéquipiers au même niveau : « Eux comme nous, devons nous améliorer pour le second match. »

Bad performance from us with a deserved win for PSG. Still the ref didnt help today, a lot of bad decisions like the penalty call. So them and us have to improve for the second game.

— Mats Hummels (@matshummels) September 19, 2023