Un retour dans la première liste de Nagelsmann à la tête de la Mannschaft

Mats Hummels.

Visage bien connu de la sélection allemande, le défenseur du Borussia Dortmund n’avait plus défendu les couleurs de la Mannschaft depuis le 29 juin 2021, date d’un huitième de finale de l’Euro perdu contre l’Angleterre (2-0). Une défaite qui avait coûté la tête de Joachim Löw. Par la suite, son remplaçant, Hansi Flick n’a jamais convoqué le colosse de 34 ans. Le champion du monde 2014 est donc de retour pour la première liste de Julian Nagelsmann. Voici le reste du groupe de l’ancien entraîneur du Bayern Munich qui affrontera les États-Unis le 14 octobre prochain dans le Connecticut, et le Mexique trois jours plus tard à Philadelphie :

Seid ihr bereit? 👀🔥 👇 Das ist unser Kader für die Spiele gegen die USA 🇺🇸 und Mexiko 🇲🇽 #dfbteam #USAGER #MEXGER pic.twitter.com/FxPC3MII4x — DFB-Team (@DFB_Team) October 6, 2023

Pas de Serhou Guirassy pour le moment.