Mathys Tel : « Quand j’étais plus jeune, j’utilisais Harry Kane dans FIFA »

Échec et Math’ ?

Titulaire au poste d’avant-centre lors du premier match de la saison, en Supercoupe d’Allemagne, Mathys Tel a retrouvé le costume de supersub depuis. Avec une certaine réussite d’ailleurs, puisqu’il compte déjà deux buts et une passe décisive en quatre matchs de Bundesliga. Sa quête d’un temps de jeu plus important s’est considérablement compliquée avec la signature de Harry Kane, mais le Français n’abdique pas. « (Être le 9 du Bayern), c’est ce que je veux, et j’utiliserai tout pour y arriver. Quitte à saigner, souffrir, cracher, pleurer. (Sourire.) C’est un rêve pour moi », confie-t-il à L’Équipe.

« J’étais très content de son arrivée, c’est un attaquant top mondial. Quand j’étais plus jeune, je l’utilisais dans FIFA, poursuit-il, au sujet de son nouveau coéquipier. Sa mentalité est impressionnante. Il est calme, il est sûr de lui. C’est sûr qu’il a un statut, moi je viens d’arriver, je suis en train de créer le mien. Mais je suis ambitieux, je suis déterminé. » L’attaquant de 18 ans s’est ainsi fixé l’objectif de finir la saison avec au moins quinze buts et cinq assists. « C’est très ambitieux. Mais je suis compétiteur. Si je n’y arrive pas, c’est que je n’aurai pas fait ce qu’il fallait. »

Le pauvre Harry Kane sera bientôt obligé de s’exiler sur un côté.

