Martin Braithwaite s’enfuit du stage de préparation de l’Espanyol

Les entraînements reprennent pour préparer le championnat et c’est le bon moment de retrouver ses coéquipiers. Sauf pour Martin Braithwaite qui a décidé de prendre toutes ses affaires et de quitter l’hôtel de la Costa Del Sol, où séjourne l’Espanyol pendant son stage, comme l’indique Relevo. L’attaquant de 32 ans ne souhaite pas aller au bout de son contrat qui prend fin en 2025 avec le club catalan, relégué en deuxième division espagnole. Un choix qui est loin d’être partagé par toutes les parties et notamment par Luis García, l’entraîneur des Pericos qui avait indiqué son envie de garder le joueur dès la descente en Liga 2 : « Il ne s’agit pas d’un marché aux puces. Nous ne l’autoriserons pas à partir. Un contrat est un engagement. Il faut avoir envie de rester pour retrouver l’élite ». Selon les informations du site espagnol, le Danois serait même prêt à raccrocher les crampons pour éviter de jouer en D2.

