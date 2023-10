OM-OL : Les supporters lyonnais pourront se déplacer en nombre

L’Olympico aura aussi lieu en tribunes.

Un an après leur retour au stade Vélodrome, après cinq années d’interdiction de déplacement, les supporters lyonnais vont une nouvelle fois pouvoir se rendre dans la cité phocéenne (comme indiqué par le club rhodanien), ce dimanche 29 octobre en clôture de la 10e journée de Ligue 1. Pour un match qui sent plus le soufre que le haut de tableau, et qui fera l’objet d’une tension exacerbée compte tenu des piètres résultats récents des deux équipes (l’OM est 8e, l’OL 18e), ce sont 600 supporters visiteurs – contre 200 l’an dernier – qui devraient pouvoir se déplacer à Marseille, selon des informations de BFM Marseille Provence confirmées par France 3.

🚨 Ouverture billetterie pour la rencontre #OMOL 🎫 Un déplacement officiel en bus est organisé pour les supporters souhaitant assister au match ce dimanche à 20h45 à Marseille 🚌 ℹ Vente des billets ouverte à tous jusqu’à ce vendredi 10h (pas de vente le jour du match) ⤵ — Olympique Lyonnais (@OL) October 24, 2023

Une décision qui étonnerait presque, à l’heure où de nombreux déplacements de supporters sont interdits en France, notamment lors des matchs à gros enjeux sportifs. Cette décision serait l’aboutissement d’une réunion aux « échanges constructifs et fructueux » entre les supporters des deux camps et les préfectures des deux départements, les Bouches-du-Rhône et le Rhône.

Bientôt des supporters des deux camps lors des PSG-Marseille ?

