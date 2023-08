Marquinhos ne serait pas assuré d'être le capitaine du PSG cette saison

À chaque jour son lot de surprises au PSG.

Capitaine assez peu contesté de Paris depuis plusieurs saisons, Marquinhos ne serait plus véritablement en odeur de sainteté pour occuper ce rôle. Le Brésilien a bel et bien été choisi par ses coéquipiers cette semaine pour reprendre le brassard cette saison, mais à en croire les informations de RMC Sport, il pourrait y avoir du changement à venir. Certains dirigeants du club n’auraient pas forcément apprécié la nouvelle, et la possibilité d’un vote plus formel pour entériner le choix du capitaine n’est pas à exclure.

En conférence de presse cette semaine, Luis Enrique a été très transparent sur son avis sur la question : « Je ne choisis pas les capitaines. Ce sont les joueurs qui choisissent. Ils votent et décident qui les représente. (…) Il y a quatre capitaines. En tant qu’entraîneur, mon expérience me dit que ce n’est pas mon travail de choisir les capitaines. Ce serait le capitaine de l’entraîneur. Non, je veux un capitaine des joueurs. » Les vice-capitaines ne sont pas encore connus, mais RMC Sport avance plusieurs noms possibles : Kylian Mbappé, Lucas Hernandez, Danilo Pereira ou encore Presnel Kimpembe. Marco Verratti ne figurerait pas dans cette liste.

Et pourquoi pas Ousmane Dembélé ?