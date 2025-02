Marquinhos : « Ma centième ? Ça me rappelle tous les moments que j’ai passés ici »

Cent pour sang.

Marquinhos a vécu une belle soirée à Guingamp contre Brest. Large vainqueur de ce barrage aller, le capitaine parisien a également célébré sa centième apparition en Ligue des champions sous les couleurs du club de la capitale. « C’est un sentiment particulier, ça me rappelle tous les moments que j’ai passés ici. Je suis très heureux du cadeau que mon équipe m’a offert, a-t-il apprécié dans les coursive de Roudourou, se remémorant sa première cape continentale en rouge et bleu. L’Olympiakos, j’avais marqué un but et on avait gagné (1-4, en septembre 2013, NDLR). C’était une très belle expérience, je ne m’attendais pas à jouer. Beaucoup de choses se sont passées, j’avais 19 ans… »

« Dembélé est un joueur différent »

Le défenseur brésilien a également été interrogé sur la période faste traversée par Ousmane Dembélé, encore auteur d’un doublé en Bretagne. « Même lui a dit qu’il avait réussi à trouver une bonne position qui marche bien avec les qualités qu’il a, a-t-il souligné. C’est un joueur différent et dans l’axe, c’est là où on peut voir les vraies qualités de ces joueurs. Dans le foot maintenant, tu as moins d’espace et de temps pour jouer, donc ces joueurs font vraiment la différence. C’est ce que le coach a vu avec Ousmane. »

Rendez-vous en 2037 pour la 200e ?

