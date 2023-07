Marcus Rashford voulait partir avant l’arrivée d’Erik ten Hag

Lors de l’officialisation de sa prolongation de contrat à Manchester United, il l’avait déjà plus ou moins sous-entendu.

« Je ne pourrais pas être plus enthousiaste pour l’avenir sous la houlette de ce manager », déclarait alors publiquement Marcus Rashford, en évoquant Erik ten Hag. Et dans les colonnes du Guardian, l’attaquant est allé bien plus loin : lorsque son club galérait à trouver de la stabilité sur le banc et était dirigé par d’autres entraîneurs (Ole Gunnar Solskjær, Michael Carrick, Ralf Rangnick…), le joueur a pensé à un départ selon ses propres proposes.

« Avant l’arrivée du manager, peut-être un peu. Mais c’est le football, ça arrive. Tout arrive pour une raison et il est arrivé au club au meilleur moment pour moi, le timing était bon. Ce qui a changé avec le nouveau coach ? La liberté. On était un peu trop rigides, par le passé. Parfois, tu ne prends pas de plaisir et c’était mon cas, a ainsi confié l’international anglais. Cela a affecté mes performances car si je ne suis pas heureux, c’est difficile de jouer mon football. »

Pas la peine de parler de l’époque José Mourinho, alors…

