Marcelo quitte déjà l'Olympiakos

Un petit tour, et puis s’en va.

Cinq mois seulement après son arrivée en Grèce, où il avait été accueilli par près de 25 000 personnes, Marcelo va déjà quitter le Pirée. L’Olympiakos l’a annoncé ce samedi : le contrat du Brésilien va être résilié, et il sera à nouveau libre de s’engager où il le souhaite. Le latéral était pourtant lié au club grec jusqu’à la fin de la saison, mais n’avait joué que dix petites rencontres, pour tout de même trois buts inscrits.

« Toute la famille de l’Olympiacos remercie Marcelo pour sa collaboration et sa présence à Thrylos, le temps de son séjour a été court, mais suffisant pour créer des liens éternels. Il sait qu’en Grèce, au Pirée, il aura toujours des amis ! », a écrit le club du Pirée au moment d’annoncer la nouvelle. La presse brésilienne indique que le joueur aurait reçu plusieurs offres et que l’une d’entre elles lui conviendrait financièrement et sportivement, sans toutefois révéler l’identité de ce club.

Retour au Real avant la retraite ?