Marcelino sur le départ, Galthié déjà aperçu près de Marseille !

Galtier, Galthié ou les deux ?

Marseille est en ébullition. Malgré une troisième place en Ligue 1, Marcelino aurait annoncé son départ à son effectif ce mardi. Secoué par l’élimination au troisième tour de qualification de la Ligue des champions et par les récents matchs nuls contre Nantes (1-1) et Toulouse (0-0), le technicien espagnol pourrait donc ne pas prendre place sur le banc phocéen face à l’Ajax. Si Jean-Pierre Papin est pressenti pour assurer l’intérim, Pablo Longoria devrait rapidement se mettre en quête d’un coach. Alors qu’il fréquentait plutôt Rueil-Malmaison, Fabien Galthié a justement été aperçu à Aix-en-Provence.

Le technicien dispose d’un sacré CV, lui qui a remis son équipe au sommet de la hiérarchie européenne. Avantage non négligeable, il bénéficie d’une grande cote de popularité dans les Bouches-du-Rhône. Le gaillard sait y faire : il y a quelques heures, il clamait encore son amour pour le Vélodrome : « J’adore, je suis fan. Je n’ai que des grands souvenirs ici. » Galthié et ses joueurs avaient déjà électrisé le public marseillais en novembre 2022, et il est prévu que le boss revienne au Vél’ ce jeudi pour affronter la Namibie. Peut-être pas un hasard…

Nous sachons !

Marcelino aurait annoncé son départ aux joueurs de l'OM