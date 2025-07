Ça, c’est un sacré Kamoulox.

Pressenti pour faire partie des candidats à la mairie de Lyon, Jean-Michel Aulas s’est rapidement fait au jeu politique. Depuis plusieurs semaines, les relations entre l’ancien président de l’Olympique lyonnais et la municipalité écologiste ne sont pas vraiment au beau fixe, et cela a pris des proportions inattendues ces dernières heures.

Répondant à un post sur les réseaux sociaux d’Édouard Hoffmann, ancien candidat aux municipales, finalement rangé derrière « JMA », ce dernier a vivement critiqué le virage que prend le patrimoine local, remettant en cause la méconnaissance du sujet de la part du maire Grégory Doucet, natif de Paris : « Les vrais Lyonnais ont honte de ce qui se passe : mais c’est vrai, il faut être lyonnais (de naissance, de travail, de cœur) pour comprendre ce désenchantement qui se mue en colère ! »

Fabien Bagnon, vice-président écologiste de la Métropole, n’a pas laissé passer l’occasion pour envoyer un scud à son tour : « Quand on commence à parler de vrais Lyonnais, on en arrive rapidement à parler de vrais Français ou de vrais Allemands. Décidément Jean-Michel Aulas ratisse très, très large à droite. »

Jean-Michel Aulas se dit « sidéré », l’opposition réplique

Ce lundi, l’ancien boss de l’OL durant plus de 30 ans a publié un long texte sur X pour s’émouvoir de ce raccourci, se disant « sidéré ». « Comparer mon attachement aux Lyonnais à une dérive nazie, faire l’amalgame entre l’amour d’une ville et les heures les plus sombres de notre histoire, c’est franchir une ligne rouge. C’est abject, c’est indigne, c’est insultant pour tous ceux qui ont vécu la Résistance, et pour tous ceux qui continuent à croire que le débat public impose un minimum de décence », a-t-il écrit, demandant aux élus de la majorité de condamner ces propos.

Édouard Hoffmann a estimé que « comparer Jean-Michel Aulas à ceux qui ont détruit l’Europe par la haine et la barbarie [est] une infamie. Une honte absolue. Un franchissement de toutes les limites. Ce n’est plus de la politique, c’est de la calomnie obscène ». De son côté, Valentin Lungenstrass, adjoint aux mobilités à la mairie, a persisté et signé en indiquant que « la dérive du vocabulaire de Jean-Michel Aulas est gravissime ».

