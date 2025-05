Le nouveau tacle de Jean-Michel Aulas à John Textor

John, John, John.

C’est un doux euphémisme de dire que la fin de saison de l’Olympique lyonnais est compliquée. Que ce soit sur le plan sportif – élimination en quarts de finale de Ligue Europa et défaites contre Saint-Étienne et Lens qui éloignent l’OL de la Ligue des champions – ou sur le plan financier, puisque l’OL pourrait être sanctionné dans les prochaines semaines par la DNCG et l’UEFA. Une situation alarmante qui n’a pas échappé à l’ancien président du club Jean-Michel Aulas qui en a profité pour mettre un petit tacle à son successeur John Textor dans les colonnes de L’Équipe : « Je ne veux pas en rajouter, mais sous ma présidence, l’OL n’avait jamais eu de problème avec la DNCG ni avec l’UEFA ! »

Pointé du doigt par certains supporters qui reprochent à Jean-Michel Aulas d’avoir fait entrer John Textor dans la bergerie, celui qui vise désormais la mairie de Lyon s’est défendu en mettant à nouveau un petit taquet à l’Américain : « Déjà, j’ai vendu parce que mes deux actionnaires, Pathé et IDG Capital, ont voulu vendre et que j’étais tenu, en raison de notre cotation en Bourse, de les suivre. Moi, je ne voulais pas vendre. Ensuite, pendant trois ans, je devais assurer le service après-vente, justement. Mais j’ai été écarté au bout de cinq mois, il y a deux ans. »

À côté, les tacles de Jordan Ferri sont des caresses.

