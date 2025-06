L’USL Dunkerque change d’écusson

Renouveau dans la cité de Jean Bart.

Ce mardi, l’USL Dunkerque a dévoilé un nouveau logo, qui se veut le symbole des nouvelles ambitions du club. Pas de grand chambardement ni de virage minimaliste, comme il y a pu en avoir récemment ailleurs, mais une version modernisée. L’iconique dauphin est toujours présent, lui qui représente la vitalité et l’ADN maritime de ce port du Nord de la France. Ainsi, « l’USLD ne tourne pas la page, elle l’enrichit », comme l’indique le communiqué du dernier 4e de Ligue 2.

Parmi les nouveautés présentes au sein du logo, un bleu plus foncé, la disparition du ballon de foot, mais l’ajout de rayures horizontales qui rappellent le drapeau de Dunkerque mais également illustrer les trois niveaux du club (pré-formation, la post-formation et équipe première) et des ornements subtils de vagues et de dunes qui rendent hommage au patrimoine culturel dunkerquois.

Ce blason sera arboré par une équipe qui avance, qui progresse et qui est portée par une communauté unie. La présentation officielle s’achève par le slogan du club : « Contre vents et marées, l’USLD est prête à écrire un nouveau chapitre de son histoire ».

Le petit truc en plus qui peut permettre de monter en Ligue 1 ?

Yacine Bammou part à la recherche d’une nouvelle aventure