L’Union saint-gilloise lance un concours d’architecture pour son futur stade

L’Union saint-gilloise prépare son déménagement dans la ville de Forest, qui accueillera son futur stade. Dans cette optique, le club vient de lancer un concours d’architecture. Une première en Belgique. Tous les candidats sont libres de transmettre leur projet, jusqu’au 6 novembre. « Nous visons pleinement la qualité, annonce la Secrétaire d’État à l’Urbanisme et au Patrimoine, Ans Persoons. C’est aussi ce que mérite un club comme l’Union, qui évolue au plus haut niveau. Nous voulons que le stade devienne non seulement un nouveau foyer chaleureux pour les supporters, mais aussi un bon voisin dans le quartier. »

New stadium update. 🏟️ Union and the Brussels Bouwmeester / Maître Architecte (chief architect) today jointly launched an open architecture competition. — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) October 18, 2023

Le lauréat sera connu en janvier 2024. « Outre l’esthétique, la tâche principale du coconcepteur désigné sera d’intégrer le futur stade dans son environnement urbain de manière fluide, précise le communiqué. Le club et la commune de Forest souhaitent expressément préserver les qualités paysagères du parc de Bempt, même lorsque l’affluence peut atteindre 16 000 personnes aux heures de pointe. »

Nota bene : prévoir suffisamment de poubelles pour toutes les barquettes de frites.

