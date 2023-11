L’UNFP dénonce à son tour le trop-plein de matchs

L’UNFP n’en peut plus.

Dans un communiqué publié ce mercredi et intitulé Quand écouteront-ils les joueurs ?, le syndicat des joueurs professionnels s’alarme une nouvelle fois de la cadence infernale imposée par le calendrier international et continental, qui pousse les joueurs à la limite et a provoqué une cascade de blessures lors de la dernière trêve internationale. Le syndicat des joueurs professionnels s’inquiète ainsi du peu d’écoute des dirigeants : « Si les dirigeants sont bien obligés de nous entendre, il est rare qu’ils nous… écoutent, surtout lorsque les intérêts en jeu dépassent les limites du terrain. »

Réclamant « une profonde réforme du calendrier en y associant toutes les parties prenantes, au premier rang desquels les joueuses, les joueurs et leurs représentants », l’UNFP rappelle qu’elle a plusieurs fois dénoncé « la surcharge de travail qui met en danger non seulement l’intégrité physique des acteurs, mais également leur santé mentale ». Évoquant la Coupe du monde au Qatar, elle tacle un calendrier qui ne prend en compte que les intérêts financiers des instances et non la santé des joueurs, qui se retrouve de facto impactée : « En l’absence de périodes négociées de repos, de récupération obligatoire entre les matchs, mais également d’outils de mesures protégeant et assurant la santé mentale et physique du footballeur, l’augmentation drastique du nombre de blessés dans les cinq championnats majeurs ne doit donc rien au hasard. »

C’est bien écrit, prenant, criant de vérité. Et pourtant, ça ne servira à rien.

On connaît les chapeaux du tirage au sort de l'Euro 2024