L’un des plus anciens maillots de foot a été vendu une fortune aux enchères

« C’est possiblement le plus vieil exemplaire d’un maillot de club de championnat encore en un seul morceau. » Le catalogue de la maison d’enchères Graham Budd Auctions décrivait ainsi un maillot très rare de Middlesbrough au moment de sa mise en vente.

Le maillot, qui aurait plus de 130 ans puisqu’il date a priori de la période 1886-1890 d’après la BBC et très certainement de la saison 1889-1890 plus précisément d’après Graham Budd, est parti il y a quelques jours à prix d’or : 19840 livres, soit 22 500 euros à peu près. Ce qui est à peine plus cher que le nouveau maillot de n’importe quelle équipe aujourd’hui, certes, mais ce n’est pas le sujet.

Conçu dans un genre de flanelle, de couleur blanche avec un super col bleu à pois blancs avec une boutonnière, auquel font écho les poignets qui terminent les manches longues. Tout aussi beau, l’écusson brodé sur la poche, avec la devise de Middlesbrough, « Erimus », qui signifie « We shall be », soit quelque chose comme « Nous devrions être » qui fait référence d’après le site officiel de la ville à « l’esprit de croissance et de progrès », donne une classe folle à l’ensemble.

Si ça se trouve, dans un siècle, quelqu’un touchera le jackpot avec un maillot de Boro porté par Christian Karembeu en 2000-2001…

