L'un des kiné du centre de formation du PSG est décédé à 48 ans

Selon les informations du Parisien, le Paris Saint-Germain a fait part, ce vendredi 27 juin 2025, de la disparition de Cédric Dupuis, masseur-kinésithérapeute du centre de formation, décédé à l’âge de 48 ans. Il avait intégré le PSG il y a plusieurs années et accompagnait quotidiennement les équipes de jeunes, notamment les U19 et U17, en les aidant à se remettre de leurs blessures et à optimiser leur récupération physique.

Le club a publié un hommage appuyé sur ses réseaux sociaux, saluant la mémoire d’un homme « aux mains en or. »

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Cédric Dupuis, kinésithérapeute du club. Toujours souriant, à l’écoute et profondément humain, Cédric était un professionnel aux mains en or, apprécié de tous. La famille du Paris Saint-Germain adresse ses… pic.twitter.com/CIhAnAQUyM — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 27, 2025

Le club a tenu à rappeler combien il était important dans la vie du centre de formation et combien il manquera à tous ceux qui l’ont côtoyé. Les circonstances de sa disparition n’ont pas été précisées.

