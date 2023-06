Luka Modric prolonge le plaisir au Real Madrid

Jusqu’à la mort.

Alors qu’on le croyait fini, Modrić vient de rempiler pour une saison au Real Madrid. Depuis 2012, le milieu croate anime le jeu des Merengues avec ses extérieurs du pied, ses passes millimétrées et ses sorties de balle frénétiques. À Madrid, le capitaine de la sélection croate a remporté 23 titres dont 5 Ligues des champions et un Ballon d’or en 2018. Après sa prolongation jusqu’en juin 2024 annoncée par le club, Luka Modrić devrait dépasser la barre des 500 matchs disputés avec la Maison-Blanche et marquer encore plus Madrid de son empreinte.

C’est ça, l’amour du maillot.

