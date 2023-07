Luis Enrique veut tout changer au poste de gardien

La valse des gardiens recommence à Paris.

Depuis l’arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG, le staff a également évolué. L’entraîneur des gardiens Gianluca Spinelli a été remplacé par Borja Alvarez. Au-dessus, Luis Campos reste évidemment conseiller football du club, mais conserve des doutes sur les performances de Gianluigi Donnarumma. Selon les informations de L’Équipe, le recrutement d’un gardien est déjà acté. Il faut désormais attendre de savoir s’il sera en concurrence avec l’Italien ou s’il prendra la place du malheureux Sergio Rico en tant que doublure. Luis Enrique a toujours porté un œil attentif à son gardien de but.

Avec le Barça, lors de la saison 2014-2015, il alternait notamment entre Marc-André ter Stegen et Claudio Bravo entre la Ligue des champions et le championnat. À la tête de la sélection espagnole, il avait jeté son dévolu sur Unai Simon, sous le charme de son jeu au pied notamment. Sur ce point-là, Gianluigi Donnarumma n’est pas le plus habile. Pas de quoi faire revenir Keylor Navas, en prêt ces six derniers mois à Nottingham Forest, puisque L’Équipe annonce qu’il est sur le marché des transferts. Le Paris Saint-Germain s’est approché de l’ex-capitaine de l’équipe de France Hugo Lloris. L’ancien gardien de l’OL a prolongé son contrat avec Tottenham jusqu’en juin 2024.

Pas dit qu’il soit meilleur que Donnarumma au pied par contre.

