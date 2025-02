Luis Enrique explique pourquoi il n’est pas fan de la rotation et encense Le Mans

Pas question de ralentir.

Derrière la qualification acquise du PSG pour les quarts de finale de Coupe de France sur la pelouse du Mans (0-2) se cache un étrange choix de la part du staff parisien. Celui de ne pas autant faire tourner son effectif, avec la titularisation des cadres Khvicha Kvaratskhelia, Fabián Ruiz, Gonçalo Ramos et Willian Pacho, ainsi qu’avec les entrées en jeu de Bradley Barcola, Achraf Hakimi, Vitinha et Nuno Mendes. Seuls les jeunes Senny Mayulu et Yoram Zague ont commencé la rencontre.

Interrogé sur le choix de mettre toute son armada même lors de petites affiches, Luis Enrique est catégorique. « C’est la clé pour tout entraîneur d’une équipe de ce niveau comme le PSG. Il faut donner de la confiance à tous les joueurs, c’est difficile, a expliqué le technicien en conférence de presse. Le niveau est élevé, il augmente à chaque fois lorsque la compétition avance. Il faut donner des minutes de jeu pour qu’ils gagnent en confiance. Mais je ne suis pas là pour donner des minutes comme un cadeau. Ce n’est pas ce que je recherche. »

Luis Enrique encense Le Mans

Ce choix de gestion d’effectif, au-delà d’avoir régalé le public manceau de Marie-Marvingt qui a pu voir ses joueurs se mesurer à toutes les stars parisiennes, relève une certaine forme de respect : « C’était un match difficile. Aucune équipe n’a gagné par plus d’un but d’écart à part nous. Nous avons souffert. Le niveau est vraiment trop proche dans cette compétition malgré les divisions d’écart. »

Preuve qui confirme encore la nécessité de faire du National 1 une ligue professionnelle.

