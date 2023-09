Luis Enrique promet du temps de jeu à tout son effectif

Les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent, mais sait-on jamais…

Adepte du turn-over, Luis Enrique a tenu à rassurer les habituels remplaçants du Paris Saint-Germain en conférence de presse : pas d’inquiétude, il y en aura pour tout le monde ! « On doit gérer des semaines à un ou trois matchs, des saisons. Notre effectif a deux ou trois joueurs à chaque poste, c’est très important d’avoir une bonne gestion pour qu’on obtienne nos objectifs. Au long de la saison, tous les joueurs auront des minutes de jeu », a ainsi assuré l’entraîneur espagnol, arrivé cet été.

Le coach du PSG a également tenu à parler de Marco Verratti, qui ne fait désormais plus partie de sa bande après avoir signé au Qatar et dont le technicien ne voulait pas : « Marco sera présent ce vendredi avant le match contre Nice, on lui rendra hommage. Ce sera un bel hommage, pour un joueur qui a compté lors de ces dix dernières années. Je suis sûr que ce sera spécial, pour lui et pour sa famille. »

Larmes ou pas, d’ailleurs ?

