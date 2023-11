Luis Enrique : « Lee Kang-in fait partie des joueurs qui attirent les amoureux du football »

Des louanges, des louanges, et encore des louanges.

Une nouvelle fois buteur face à Montpellier, Lee Kang-in n’en finit plus de donner du plaisir aux supporters du PSG depuis son retour de sélection après avoir remporté les Jeux asiatiques avec la Corée du sud. Voilà l’ancien Majorquin pleinement intégré au système de jeu de Luis Enrique. « Kang-in est un joueur qui a joué en Espagne depuis ses débuts, on le connaît très bien. C’est une grande recrue de Luis Campos et du club. J’ai eu la chance d’arriver au club et qu’il soit déjà dans l’effectif », s’est félicité le technicien espagnol après la victoire face aux Héraultais.

Avant de couvrir d’éloges son numéro 19 : « C’est un de ces joueurs qui attire tous les amoureux du football : jeune, beaucoup de qualité, de volonté, de nombreux efforts physiques en attaque et en défense, a-t-il apprécié. Il ne perd pas le ballon sous pression, il prend de bonnes décisions, il marque comme on l’a vu aujourd’hui, et il a faim. La faim est une chose très importante pour te développer en tant que joueur et il fait partie des jeunes que nous avons dans l’équipe avec ces caractéristiques. »

Il doit bien traîner encore quelques restes de Milanais à déguster la semaine prochaine.

Paris domine tranquillement Montpellier et prend les commandes de la Ligue 1