Luis Enrique : « Ma plus grande motivation est de marquer l’histoire à Paris »

Dix ans plus tard, revoilà Luis Enrique en finale de C1.

À la veille de la finale de Ligue des champions face à l’Inter, Luis Enrique est apparu optimiste ce vendredi en conférence de presse. L’entraîneur parisien a assuré que son équipe était prête, affichant comme toujours une grande confiance en lui ainsi que sa volonté d’entrer dans l’histoire du club de la capitale. « J’essaie de vivre cette finale avec sérénité, j’ai dix ans de plus par rapport à ma dernière finale (avec le Barça, en 2015). C’est la même symbiose depuis le premier jour. J’ai ma manière d’être, elle plaît plus ou moins. Mais j’ai toujours eu la même. Le parcours qu’on a connu en Ligue des champions est un avantage. On a joué des finales anticipées tout le temps, on n’a montré aucune peur. Ma plus grande motivation est de marquer l’histoire à Paris. Donner une joie à une ville, un pays, être les premiers a un côté exceptionnel. Je me sens chanceux d’être assis ici aujourd’hui. Nous allons donner le maximum. »

Concernant son adversaire, Luis Enrique a reconnu que les spécificités tactiques de l’Inter seront à prendre au sérieux, notamment en ce qui concerne sa défense à trois et son duo d’attaque Lautaro-Thuram. « Le fait que cette équipe joue avec deux attaquants, ça change des choses, notamment dans notre manière de presser. Cette équipe a des patrons de jeu très clairs. Nous n’allons rien changer dans notre manière d’attaquer et de défendre. Mais il y a des nuances, bien sûr. On a l’habitude de jouer des équipes qui se replient et qui laissent peu d’espace à exploiter. Le problème, c’est que l’Inter a beaucoup de joueurs offensifs et défensifs de haut niveau. Il faudra s’adapter à ce que demande le match et jouer cette finale de bout en bout. Et en cela, je suis optimiste. »

Aura-t-il raison jusqu’au bout du bout ?

Le guide ultime de Munich avant, pendant et après la finale PSG-Inter