Luis Campos et le Celta Vigo, c’est terminé

Alors qu’il occupait à la fois les fonctions de directeur sportif du club parisien mais également celles de consultant externe de l’actuel dix-huitième de Liga, Luis Campos va pouvoir désormais s’occuper à 100% du Paris Saint-Germain. En effet, ce samedi soir, le Celta Vigo a officialisé la fin de la collaboration avec le Portugais qui travaillait pour eux depuis 21 mois.

🔔 El RC Celta y Luis Campos separan sus caminos. — RC Celta (@RCCelta) December 23, 2023

« Le RC Celta et Luis Campos se séparent. Le club et le conseiller sportif externe sont parvenus à un accord pour la libération du Portugais, qui a commencé sa carrière au Celta en mars 2022. Le RC Celta souhaite exprimer sa gratitude à Luis Campos pour son travail au cours de l’année et demie écoulée et lui souhaite beaucoup de succès à l’avenir » écrit le club galicien. « Le départ du Portugais n’affectera pas la planification sportive imminente avec une structure qui sera dirigée avec l’incorporation d’un nouveau directeur du football, avec un rôle et un modèle différent de Campos, car il sera présent en permanence au jour le jour. »

Une présence au jour le jour, c’est vrai que ça peut-être utile dans une opération maintien. Comme dans une opération Ligue des champions, d’ailleurs.

